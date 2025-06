Il Torino punta due figli d'arte. Uno è Riccardo Sottil della Fiorentina

vedi letture

Tra i nomi accostati al Torino in queste primissime settimane di mercato, secondo quanto riporta TMW ce ne sono due in particolare che stuzzicano la fantasia dei tifosi granata. Il primo è Riccardo Sottil, che fino a qualche tempo fa sembrava davvero poter essere una sorta di promessa per il futuro azzurro e poi si è un po’ perso per strada. Gli ultimi mesi della stagione che è appena terminata li ha vissuti in prestito al Milan, ma in rossonero ha collezionato pochi minuti e zero gol. Ora rientrerà alla Fiorentina ma appare destinato ad un altro prestito, con il Toro e il direttore tecnico Davide Vagnati che osservano la situazione. Avrebbe le caratteristiche giuste per il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico Baroni, considerando anche la necessità dei granata di intervenire sulla trequarti.

L’altro profilo, invece, è decisamente più “esotico”, anche perché per ora non è uscito dalla sua patria. Jeremia Recoba è il figlio del Chino e pure il suo nome ha iniziato a transitare in orbita granata.