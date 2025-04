Il Sassuolo è già promosso in Serie A: decisivo il pareggio dello Spezia

vedi letture

Grazie al pareggio per 2-2 tra Mantova e Spezia maturato oggi pomeriggio, arriva il primo verdetto matematico del campionato di Serie B. Il Sassuolo infatti, con 5 giornate d’anticipo, è promosso in Serie A. Un purgatorio durato una sola stagione per i neroverdi che, dopo la clamorosa retrocessione dell’anno scorso, si sono fatti trovare pronti e non hanno fallito il ritorno nella massima serie. Quello dei ragazzi di mister Fabio Grosso è stato praticamente un campionato a parte. Gli emiliani hanno 75 punti, 9 in più del Pisa secondo e 16 in più dello Spezia terzo, che ormai non può più raggiungerli.

In 33 partite sono arrivate 23 vittorie, 6 pareggi e 4 ko. Sono 73 i gol fatti, nettamente il miglior attacco, e 34 quelli subìti.