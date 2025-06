Il Milan dà via Camarda: il classe 2008 verso il prestito al Lecce

vedi letture

Francesco Camarda è pronto a iniziare la prima vera avventura da professionista al di fuori del Milan: il golden boy dei rossoneri, reduce da una stagione altalenante fra la prima squadra del Diavolo e quella Under23 in Serie C (retrocessa fra i dilettanti dopo lo spareggio con la SPAL) sta per partire in prestito.

Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centravanti classe 2008 approderà nelle prossime ore a Lecce con un'operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dei salentini e controriscatto per i rossoneri. Camarda (17) nella stagione appena conclusa ha messo a referto 18 presenze in Serie C con 5 gol, 10 in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia di Serie C e una in Youth League.