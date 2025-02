Il cugino di Gudmundsson si presenta a Novara: "Albert mi ha consigliato l'Italia"

Il neo centrocampista del Novara Adam Palsson nella conferenza stampa di presentazione di quest'oggi ha svelato di aver parlato con il cugino Albert Gudmundsson, attaccante in forza alla Fiorentina, prima di trasferirsi in Italia nel mercato invernale: "Mi piace l’Italia, la vita e le persone, e sono convinto che in un posto in cui ci si sente bene, si gioca anche bene. Voglio giocare qui molti anni. Parlo spesso con mio cugino, Gudmundsson, ed è stato lui a consigliarmi questo Paese”.

Spazio poi al trasferimento e alla voglia di mettersi in mostra con la nuova maglia: “Sono troppo felice di essere qui e poter tornare a giocare a calcio. Mi piace molto questa squadra, ha tanta qualità e può fare un bel campionato. Perugia è stata un’esperienza per crescere e conoscere il calcio italiano, era la prima volta che mi approcciavo. Qui si gioca in modo differente rispetto all’Islanda, c’è molta più tattica e le squadre sono più chiuse.