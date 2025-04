Il Bologna soffre e viene fermato dall'Udinese sullo 0-0. Fiorentina a -2

Finisce 0-0 tra Udinese e Bologna, con la Fiorentina che riesce dunque a strappare due punti ai rossoblu in questo turno di campionato. A Udine giocano meglio i bianconeri andando più volte vicini al gol soprattutto nel primo tempo, con Kenan Davies che colpisce anche una traversa. Il Bologna non reagisce e fa fatica ma riesce a non prendere gol e portarsi così a casa un punto, scivolando però in classifica: gli uomini di Italiano sono ora al quinto posto, scavalcati dalla Juventus e in attesa della Lazio che giocherà stasera e potrebbe prendersi il quarto posto a pari merito con la Juventus.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli - 74 (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 64 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 59 (33)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Verona - 32 (33)

Parma - 31 (33)

Cagliari - 30 (33)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)