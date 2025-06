Il Bologna si defila per la corsa a Zanoli? Sorpasso di Zanotti

Vincenzo Italiano e il suo Bologna sono alla caccia di un esterno basso da utilizzare a destra. Con De Silvestri ed Emil Holm già a disposizione e Stefan Posch in valutazione anche come centrale, serve un terzo profilo giovane e dinamico. In cima alla lista c’è Mattia Zanotti, classe 2003 di proprietà del Lugano, reduce da una stagione positiva tra campionato svizzero ed Europa League, oltre che da un buon Europeo Under 21 con l’Italia. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Il Bologna ha già l’accordo con il giocatore, ma la trattativa col club svizzero si è complicata: il Lugano chiede 14-15 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata per un giocatore destinato alla rotazione. Ma i buoni rapporti con il calcio elvetico (già visti nei casi Aebischer, Ndoye e Calafiori) lasciano aperta la porta al dialogo. Restano vive anche due piste italiane. La prima porta ad Alessandro Zanoli, rientrato al Napoli dopo l’esperienza al Genoa e accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina. I rossoblù non vogliono legarlo ad altri affari con il club partenopeo (Ndoye e Beukema), ma lo seguono da tempo. La seconda pista conduce a Tommaso Barbieri, reduce da un’ottima annata alla Cremonese culminata con la promozione in Serie A.