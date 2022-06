IERVOLINO, Tante richieste per Ederson. Su Djuric...

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino si è espresso in merito alle voci di mercato che si stanno facendo sempre più insistenti in questi giorni attorno ad alcuni suoi giocatori, soffermandosi in particolare su Ederson e Djuric, entrati anche in orbita Fiorentina. Queste le sue parole: "Ederson? Me l’hanno chiesto in tanti, ma io vorrei tenerlo, tant'è che ho rispedito al mittente tutte le proposte. Assieme al nuovo direttore sportivo prenderemo le migliori decisioni possibili. In ogni caso non costringo nessuno e conterà anche la volontà del calciatore. Su Djuric al Napoli non so nulla, ci pensa anche in questo caso il nostro direttore sportivo".