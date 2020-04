IBRA, Futuro? Ho un contratto col Milan, vedremo

Zlatan Ibrahimovic, che in questo periodo è tornato nella sua Svezia e si sta allenando con l'Hammarby, è stato intervistato da Sportbladet: "Ho un contratto con il Milan e vedremo come finirà, se finirà. Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile, non si sa mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi ed essere in grado di contribuire con qualcosa e non solo giocare solo per quello che ho fatto o per quello che sono. Se fai parte di una squadra, dovresti essere in grado di contribuire con qualcosa. Vedremo cosa succederà".