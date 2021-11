IACHINI, Commisso per DV9 proverà tutto. Statua...

L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è stato ospite di Sportitalia e ha parlato a lungo di temi legati alla squadra viola, a cominciare da Vlahovic: "Aveva 19 anni quando sono arrivato a Firenze e faceva vedere da subito grandi qualità. Poi sono andato via e Cesare Prandelli gli ha dato la giusta continuità per esplodere. Lui come Dybala e Icardi? Vlahovic è un talento puro e ha una forte personalità come gli altri due, ma si deve ancora affermare ai loro livelli. Ha le spalle larghe per sopportare anche i momenti difficili, questo mi fa pensare che possa crescere ancora senza subire le critiche. In più hanno tutti grande voglia di lavorare, con loro l'allenamento non finisce mai".

La statua per me di Commisso?

"Con il presidente e con tutte le persone della Fiorentina c'è un ottimo rapporto. Commisso è una grande persona e gli auguro il meglio. La dichiarazione fu figlia di un momento in cui tutti erano molto preoccupati, poi con il lavoro quotidiano con una media da Europa siamo passati dal terzultimo posto al decimo. Nonostante le difficoltà dovute al Covid. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, sono felice di aver lavorato per questa società".

Vlahovic via a gennaio o a giugno?

"Conoscendo il presidente e anche perché ne abbiamo parlato la scorsa stagione, quando sono arrivate proposte abbiamo sempre declinato per farlo crescere con noi. Non penso che il presidente se ne privi a gennaio perché cercherà di fare di tutto per cercare di convincere il ragazzo. Poi dipenderà da lui e dal suo procuratore: secondo me però a gennaio non lo vende".

Vlahovic adatto alla Premier League?

"Può giocare a tutti i livelli e in grandi squadre: lo vedo già pronto per un'esperienza del genere. Anche se preferirei vederlo alla Fiorentina".