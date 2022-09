TMW, Vlahovic: cessione "fantastica" ma che risvolti

Il caporedattore di TMW Marco Conterio ha analizzato il momento della Fiorentina con un suo fondo sulla testata web, prendendo le mosse dalle frasi di Rocco Commisso sulla cessione di Dusan Vlahovic e le difficoltà in zona gol dei viola: "Rocco Commisso ha definito la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, storica rivale della Fiorentina, "fenomenale, fantastica". E da imprenditore dunque da uomo dei conti, non v'è dubbio che 75 milioni d'incasso per la punta serba siano stati golosi. Però a che prezzo? Vlahovic era capocannoniere della Serie A, riferimento della Fiorentina e simbolo del progetto. E poi? Piatek è arrivato a gennaio 2022, nelle speranze dei tifosi della Fiorentina, per essere quel vice Vlahovic che Kokorin non ha mai rappresentato. Poi il serbo è partito e la conta finale dei gol del polacco dice 6 su 18. Ben 15 milioni la Fiorentina li ha pagati al Basilea per Cabral: finora, 22 partite e la miseria di 3 gol. E Jovic? Altissime aspettative, grande nome, grandi cose in Germania all'Eintracht prima di steccare al Real Madrid ma finora 1 solo gol su 8 gare giocate in viola".