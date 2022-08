TMW, Tante richieste per Benassi ma lui...

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, siamo in un momento importante per il futuro di Marco Benassi: le ultime indiscrezioni uscite come "trattative in corso" appaiono infatti prive di fondamento. Tante sono comunque le informazioni arrivate al calciatore ed al suo entourage, ma mai prese in considerazione ed approfondite. Al centro di tutto c'è il campo e la volontà di giocarsi la permanenza a Firenze e sfruttare le opportunità concesse da Italiano.