TMW, Matic o Folorunsho a gennaio per sostituire Bove

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come afferma Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sta cercando un centrocampista per sostituire Bove, e Nemanja Matic, attualmente al Lione, è uno dei nomi nel mirino di Pradé, ma non l'unico. Resta viva anche la pista Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, che era già stato sondato in passato. L'operazione potrebbe essere legata alla possibile cessione di Cristiano Biraghi proprio alla squadra di Conte, ma potrebbe anche proseguire indipendentemente da questa. Il terzino sinistro viola, infatti, non rientra più nei piani di Palladino e dopo le dichiarazioni dell'agente a FirenzeViola.it partirà a gennaio.