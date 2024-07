TMW, Immobile-Besiktas è fatta. Domani visite e firma

FirenzeViola.it

Ormai è fatta, Ciro Immobile lascerà la Lazio. Dopo 8 stagioni e 207 gol il capitano dei capitolini è pronto per una nuova esperienza lontano da Roma. Ad accoglierlo c'è il Besiktas che nelle ultime ore ha definito gli ultimi dettagli con il club biancoceleste. Oggi la partenza per Istanbul dove domani Immobile svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà per due anni, con un ingaggio complessivo da 12 milioni, alla società bianconera. Il calciatore napoletano si recherà in Slovenia dove la squadra turca allenata da Giovanni Van Bronckhorst sta preparando la stagione che verrà.