TMW, Goretti-Fiorentina, ci siamo. In 2 giorni la chiusura

Tuttomercatoweb.com aggiorna sul fronte Roberto Goretti-Fiorentina. Nel giro di un paio di giorni - si legge - si definirà il suo accordo col club viola e sarà lui il dirigente a prendere il posto di Nicolas Burdisso, in uscita dalla società. La Reggiana non ostacolerà la partenza di Goretti per Firenze, dove affiancherà Pradè nella sessione di mercato. Per il dirigente in arrivo da Reggio Emilia si prospetta un contratto che dovrebbe essere biennale (devono essere definiti ancora piccoli dettagli).

