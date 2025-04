I tifosi del Mantova come i viola: ricorso al Tar per il divieto di essere a Cremona

I tifosi del Mantova sulla scia di quelli della Fiorentina per la trasferta di Monza: hanno infatti deciso di impugnare davanti al TAR il provvedimento che vieta la trasferta ai residenti della provincia virgiliana per l’atteso derby contro la Cremonese, in programma venerdì 25 allo stadio 'Zini'.

Come riporta MantovaUno, in questa stagione i tifosi del Mantova hanno già provato a ricorrere al Tar in occasione della mancata possibilità di seguire la squadra a Palermo; in quel caso però il ricorso non ottenne accoglimento.