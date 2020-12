TGR TOSCANA, Ieri Ribery a casa per stare col fratello

Come anticipatovi su queste pagine (CLICCA QUI), Cesare Prandelli dopo la buona prova di ieri ha voluto rimandare a casa i giocatori a fine allenamento interrompendo il ritiro punitivo imposto dalla società, anche se già da domani la squadra tornerà in albergo per il ritiro in vista della sfida col Verona. Alla proprietà è piaciuto l'atteggiamento mostrato al Franchi dalla Fiorentina, che - riporta il TGR Rai Toscana - al termine del match ha preferito tornare in hotel nonostante ci fosse già stato una sorta di via libera. Franck Ribery ne ha approfittato per rientrare nella sua villa di Grassina, dove ad attenderlo c'era il fratello Steven col quale non era mai potuto stare a causa del ritiro voluto da Commisso e la dirigenza. Prandelli non ha esitato di fronte alla richiesta del calciatore, che in campo aveva dato tutto.