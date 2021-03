TGR RAI, Addio Prandelli: squadra delusa per notizia

Curioso retroscena quello svelato questa sera dal Tgr Rai Toscana nel corso del servizio sportivo dell'edizione serale: come rivelato dal tg, i giocatori della Fiorentina hanno per gran parte scelto di non salutare sui social Cesare Prandelli dopo le sue dimissioni perché rimasti spiazzati dall'addio del tecnico. Il gruppo infatti ha appreso che l'allenatore se ne sarebbe andato solo tramite i media (e poi dalla successiva comunicazione dei dirigenti) e c'è rimasto dunque male. Da qui, pare, la scelta da parte di quasi tutti i componenti dello spogliatoio - eccezion fatta per Vlahovic - di non salutare il mister.