SPORTITALIA, Nuovi contatti tra la Fiorentina e De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da regalare a Raffaele Palladino e già nella giornata di domani, come riportato da Sportitalia, sono previsti nuovi contatti con l'entourage di David De Gea. Vedremo poi gli sviluppi di una trattativa che sembrerebbe godere del benestare dell'estremo difensore classe 1990 che gradirebbe provare un'esperienza in Serie A.

Venendo alle situazioni di mercato dei viola, per Tessmann è tutto fatto con il Venezia ma per l'ok definitivo devono ancora essere limati gli ultimi dettagli con gli agenti sulle commissioni. Per Gudmundsson invece da domani si entrerà nel vivo della trattativa.