SKY, Toscana zona gialla dalla prossima settimana?

Da venerdì la cabina di regia CTS-ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora: secondo indiscrezioni raccolte da Sky, la Lombardia, per esempio, potrebbe entrare in fascia gialla. Anche il Piemonte, stando ai dati dei contagi, dovrebbe passare da zona arancione a zona gialla: destino simile anche per Toscana e Campania, che al ritmo attuale potrebbero cambiare colore sin dalla prossima settimana. Tra le regioni che invece hanno visto aumentare i casi c'è il Veneto.