SKY, Tentativo del Torino per Vincenzo Italiano: la situazione

Dopo l'addio assicurato di Ivan Juric, il Torino ha bloccato da tempo Paolo Vanoli come futuro allenatore. Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, i granata vorrebbero prima fare un nuovo tentativo per Vincenzo Italiano, ancora impegnato con la finale di Conference League. In questo scenario si sta inserendo il Cagliari, che sta provando a comprendere se possa davvero seguire la pista Vanoli.