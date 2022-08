SKY/DAZN, Prime 5 giornate: dove vedere la Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PROBLEMI-ZURKO: DA VALUTARE COL TWENTE Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... NOTIZIE DI FV ROSATI, L’EMOZIONE DELL’ULTIMO DISCORSO ALLA SQUADRA Antonio Rosati ha appeso i guantoni al chiodo: sarà il vice allenatore dei portieri e lavorerà, dunque, al fianco dunque di Antonio Porracchio. Oggi si è tenuto il discorso alla squadra dell’ormai ex calciatore, la cui emozione ha colpito i lettori... Antonio Rosati ha appeso i guantoni al chiodo: sarà il vice allenatore dei portieri e lavorerà, dunque, al fianco dunque di Antonio Porracchio. Oggi si è tenuto il discorso alla squadra dell’ormai ex calciatore, la cui emozione ha colpito i lettori... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi