SECOLO, Fiorentina interessata a Provedel per giugno

Sulle pagine de Il Secolo XIX si fa il punto sul mercato dello Spezia. La società spezzina è impossibilitata a operare in entrata sul calciomercato che parte il 3 gennaio 2022, quando potranno cominciare a essere depositati i contratti per il nuovo anno, acquisti e cessioni, fino al 31 gennaio 2022. Per questo si cerca si cerca di lavorare in uscita nel tentativo di piazzare qualche calciatore. La Fiorentina sarebbe interessata a Ivan Provedel, più che Nzola, ma i discorsi sarebbero più per giugno che per adesso (il contratto del portiere scade proprio il prossimo giugno).