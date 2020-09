MIHA, Cerchiamo centravanti di prospettiva e motivato

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, SUPERATI TUTTI GLI OSTACOLI: A BREVE LA FIRMA Marco Benassi è davvero a un passo dall'Hellas Verona. Questo pomeriggio vi avevamo raccontato di alcune beghe burocratiche che avevano rallentato la trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Ivan Juric: secondo quanto raccolto da... Marco Benassi è davvero a un passo dall'Hellas Verona. Questo pomeriggio vi avevamo raccontato di alcune beghe burocratiche che avevano rallentato la trattativa per il trasferimento del giocatore alla corte di Ivan Juric: secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV GENIO RIBERY, KOUAME DIVERTE, ANSIA PER BIRAGHI E PEZZELLA: I GIUDIZI POST-REGGIANA DRAGOWSKI - Mai un intervento degno di nota nel corso del primo tempo. Sicuro nelle uscite quando chiamato in causa, anche e soprattutto in presa bassa. Col Torino il test sarà certamente più probante, anche se il rigore parato a Zamparo al 13' del secondo... DRAGOWSKI - Mai un intervento degno di nota nel corso del primo tempo. Sicuro nelle uscite quando chiamato in causa, anche e soprattutto in presa bassa. Col Torino il test sarà certamente più probante, anche se il rigore parato a Zamparo al 13' del secondo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi