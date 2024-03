LADY RADIO, Maccabi-Viola, passaporto non necessario

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giungono novità in merito a Maccabi Haifa-Fiorentina, match d'andata degli ottavi di finale di Conference League in programma giovedì prossimo a Budapest. Per quanto riguarda proprio la trasferta imminente, dopo i dubbi emersi nella giornata di ieri, sembrerebbe che non sia necessario presentare il proprio passaporto per acquistare il biglietto d'ingresso allo stadio.