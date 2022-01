L'EQUIPE, Che errore cedere Ikoné alla Fiorentina

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Jonathan Ikoné alla Fiorentina. Il nuovo acquisto viola si sta già allenando al Centro Sportivo della squadra gigliata. L'edizione odierna del quotidiano francese L'Equipe critica la scelta del Lille di far partire per soli quindici milioni il talento classe '97 scrivendo che così il Lille si separa da un volto sorprendente delle ultime stagioni e da un'arma offensiva di primo piano che ha contribuito non poco agli ultimi successi del club.