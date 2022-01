CBS SPORT, Ecco l'offerta dell'Arsenal per Vlahovic

Continua ad essere confermato l'interesse dell'Arsenal per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta il giornalista Ben Jacobs del CBSSports l'offerta che i gunners avrebbe fatto recapitare alla Fiorentina è di 45 milioni di euro + Torreira. L'inserimento del cartellino del centrocampista uruguaiano potrebbe facilitare la trattativa ma la Fiorentina sembrerebbe intenzionata ad aspettare altre corteggiatrici con Vlahovic che ovviamente rimane ancora poco convinto di andare all'Arsenal. In corsa ci sarebbe anche il Chelsea, mentre è scemato l'interesse del Barcellona.

Can confirm an Arsenal offer for Dusan Vlahovic of close to 45m plus Torreira. The Fiorentina striker scored 33 goals in 2021, equalling a record in Italy set by Ronaldo. Can see this one dragging out. Vlahovic happy to bide his time & Fiorentina content to assess other offers.