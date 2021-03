BILD, Franck Ribery vuole tornare in Bundesliga

Franck Ribery vuole tornare in Bundesliga. A sostenerlo è la Bild, secondo la quale l'attaccante attualmente in scadenza di contratto con la Fiorentina starebbe valutando un possibile ritorno nel massimo campionato tedesco durante la prossima stagione. Il classe '83, ex Bayern Monaco, non sembra infatti avere alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, col rinnovo coi viola che allo stesso tempo non è comunque ipotesi da scartare.