HYSAJ, Canta "Bella Ciao". Tifosi Lazio si infuriano

Esordio social da biancoceleste piuttosto infelice per Elseid Hysaj, uno dei nuovi arrivi in casa Lazio (sebbene l'annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, ndr). In un video pubblicato da Luis Alberto, l'ex giocatore del Napoli, stuzzicato dai compagni di squadra in quello che ormai è un rito per i nuovi acquisti, ha intonato "Bella Ciao", canzone evidentemente non in linea con le idee politiche di diversi tifosi della Lazio, che hanno risposto per le rime nei commenti: insultando pesantemente il nuovo calciatore biancoceleste: "magari si spacca tutto", "ma lo sa di non essere a Livorno?" e "meglio giocare in 10" sono solo alcune delle esternazioni piovute.