HELLAS-FIORENTINA, I numeri della sfida di oggi

Con il diciannovesimo turno di Serie A si concludono gli impegni del 2021 per le squadre impegnate nel massimo campionato: tra le partite più interessanti di questo mercoledì 22 dicembre senza dubbio l'incrocio tra l'Hellas Verona di Igor Tudor e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco alcune statistiche fornite dalla Lega Calcio sul match in programma alle 18 e 30 al Bentegodi:

La Fiorentina ha vinto l'ultimo confronto di Serie A TIM contro l'Hellas Verona e potrebbe ottenere due successi di fila contro i gialloblù nella competizione per la prima volta dal 2014 (una serie di quattro). L'Hellas Verona ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A TIM, contro la Fiorentina, al Bentegodi (1V); più in generale, le due squadre non pareggiano in casa dei veneti, nella competizione, dal febbraio 2000 (2-2). L'Hellas Verona è imbattuto da quattro partite di Serie A TIM disputate di mercoledì (1V, 3N): tutte, però, giocate in trasferta; i veneti hanno perso le ultime due in questo giorno della settimana, al Bentegodi (contro Sampdoria e Inter nel dicembre 2020). La Fiorentina non vince da cinque partite disputate di mercoledì in Serie A TIM (2N, 3P): l'ultimo successo della Viola, in questo giorno della settimana, risale al luglio 2020 (4-0 sul Bologna). La Fiorentina ha pareggiato nell’ultima giornata contro il Sassuolo, dopo una serie di 17 partite di campionato senza segni X: i viola non pareggiano due gare di fila nel massimo campionato da maggio (contro Juventus e Bologna). Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Torino nell'ultimo turno, l'Hellas Verona potrebbe restare a secco per due partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta dall'ottobre 2020 (contro Parma e Genoa).

Giovanni Simeone ha collezionato 20 gol in 74 presenze in Serie A TIM con la maglia della Fiorentina; contro la Viola, l’attaccante dell'Hellas Verona conta tre reti, in cinque sfide di campionato, inclusa una doppietta, con la maglia del Genoa, nel 3-3 del gennaio 2017. La Fiorentina è la squadra contro cui Gianluca Caprari ha preso parte a più reti in Serie A TIM: sei (quattro gol e due assist in otto sfide contro i viola); tuttavia, l'ultima sua marcatura contro i toscani risale al settembre 2018, quando vestiva la maglia della Sampdoria.

Dusan Vlahovic è andato in gol in sei presenze consecutive in campionato, solo un giocatore della Fiorentina ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria: Gabriel Batistuta (11 nel 1994/95) - inoltre ha segnato 33 gol nel 2021 e l’ultimo giocatore a fare meglio in un singolo anno solare in Serie A TIM è stato Gunnar Nordahl nel 1950 (36). Sarà squalificato per questo match