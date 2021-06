HAZARD JUNIOR, Eden sta meglio e vuole esserci

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ha spiegato suo fratello minore Thorgan Hazard, autore del gol decisivo nell'ottavo con il Portogallo. "Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra - ha raccontato -. Vuole esserci, per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l'iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo". (ANSA).