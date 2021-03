HAALAND, Il Dortmund fissa il prezzo: 180 milioni

Secondo quanto riportato da ESPN il Borussia Dortmund ha fissato a 180 milioni il prezzo di Erling Haaland. Dal suo arrivo in Germania il norvegese ha segnato 49 reti in altrettante partite con i gialloneri e in una recente intervista il suo agente Mino Raiola ha dichiarato che 10 club sarebbero in grado di ingaggiarlo. Il giocatore ha una clausola rescissoria attiva nel 2022 e prima di allora sarà il Dortmund a stabilire il prezzo.