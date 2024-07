GUDMUNDSSON, Sull'islandese c'è anche lo Stoccarda

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson è un nome che torna ciclicamente per il mercato in entrata della Fiorentina: è così da gennaio scorso, ma questo non vale solo per i viola. Il trequartista del Genoa è uno dei calciatori più chiacchierati del momento e SkySport rivela come su di lui non ci siano solo club italiani ma anche lo Stoccarda. Il club tedesco sta iniziando a muovere i primi passi di una trattativa per Gudmundsson, stando a quanto rivela la redazione di Sky. Il talento classe '97, dopo l'ottima stagione nella Serie A, piace quindi molto anche in Bundes.