Albert Gudmundsson, passato in estate dal Genoa alla Fiorentina, ringrazia e saluta il 2024 sui social. Su Instagram infatti ha postato il video dei gol più belli ed emozionanti dell'anno solare, sia in maglia rossoblù che quelli fatti in maglia viola quando si è presentato a suon di reti dal dischetto con la Lazio e non solo.