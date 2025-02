Gudmundsson ritrova l'Inter. Storia di un affare di mercato sfumato

vedi letture

Albert Gudmundsson-Inter, affare di mercato rimasto sulla carta negli scorsi mesi. Assente giovedì sera per un attacco influenzale, l'islandese dovrebbe recuperare per il match in programma stasera a San Siro, dove incontrerà una squadra che poteva essere la sua. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che ricorda come Gudmundsson, infatti, è stata un’idea dell’Inter nell’ultimo mercato. Forse il preferito di Simone Inzaghi, consapevole che, pur nelle dinamiche perfette da lui create, la squadra avrebbe bisogno di qualche calciatore “diverso”. Per dirne una, qualcuno in grado di saltare l’uomo.

L’interessamento nerazzurro - al pari di quello della Juventus, per esempio - si è arenato sulle vicende extra-campo legate a Gudmundsson, all’epoca dall'esito ancor più incerto. Difficile investire su un giocatore che, come poi accaduto, sarebbe potuto uscire indenne, abile e arruolabile dal caso giudiziario che lo ha visto protagonista in Islanda. Ma anche no, e a quel punto il problema (numerico, tecnico, economico) si sarebbe posto. Più facile farlo per la Fiorentina, specie perché in altre condizioni difficilmente avrebbe potuto competere per l’ex Genoa e invece lo ha portato a casa.

Alla fine, però, Gudmundsson - influenza permettendo - può giocare e l’Inter non ha un elemento con quelle caratteristiche, anzi a gennaio la dirigenza ha provato a cedere Arnautovic o Correa - magari entrambi - proprio con la speranza di sostituirli con un innesto del genere. Questo il punto di Tuttomercatoweb su uno degli osservati speciali stasera.