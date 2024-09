GUDMUNDSSON, Riposta la foto delle cicatrici di Baggio

Albert Gudmundsson non si è ancora allenato in gruppo per un problema al polpaccio che lo sta tenendo ai box. Il giocatore, con una storia su Instagram, ha ripubblicato la foto messa sul proprio profilo social da Roberto Baggio.

Quest'ultimo ha pubblicato una foto che ritrae le proprie cicatrici dopo le operazioni nel corso della carriera, scrivendo questa citazione: "Più forte è l’oppressione dall’esterno, maggiore è la determinazione necessaria per far emergere le proprie capacità: questo è lo spirito della gioventù." Un modo con cui l'islandese ha voluto mandare un messaggio in questo suo periodo di difficoltà.