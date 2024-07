GUDMUNDSSON, Il Genoa ora non vuole svenderlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come un fulmine a ciel sereno, il nome di Albert Gudmundsson è tornato a far parlare di sé nell'ottica della Fiorentina. Tuttavia, se dovesse lasciare il Genoa in questa finestra di mercato, lo farebbe a caro prezzo, come sottolineato recentemente dal direttore sportivo Marco Ottolini, che ha frenato le voci su un suo possibile trasferimento (in questo caso verso l'Inter), affermando: "Ci sono stati dei sondaggi, delle telefonate. Al momento non c'è nulla di più. Albert inizierà con noi lunedì. Potrebbe anche rimanere con noi. Non è detto".

Anche il presidentecome riporta, ha parlato del giocatore: "Se noi offriamo uno e c'è un altro che offre cinque, il giocatore andrà dove gli offrono cinque e sarà onorato di aver giocato con noi. Noi siamo onorati di averlo avuto con noi"."È necessario un consolidamento economico che ci permetta di gestire una rosa il cui valore sia sotto controllo, di cui siamo padroni. Questo ci permetterà anche di dire no al signor Marotta quando vorrebbe che gli regalassimo Gudmundsson, e lo dico all'amico Beppe senza alcuna malizia".