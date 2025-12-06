Grosso spiega la lite con Pairetto: "Mi sono scusato con l'arbitro, ci siamo chiariti"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 DIC - Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato prima di tutto della sua espulsione per proteste dopo il gol annullato a Volpato, nel corso della gara con la Fiorentina. "Ho chiesto scusa a Pairetto per la mia reazione. Ci siamo chiariti ed abbracciati. Come ho sbagliato io, anche lui ha commesso piccoli errori, usando pesi diversi". Sulla vittoria: "Successo pesante e meritato. Tanto cose sono state fatte bene. L'infortunio di Pinamonti? Forse meno grave rispetto a quello che è sembrato sul campo". (ANSA).