GROSSO, Balotelli protagonista quando avrà voglia

Fabio Grosso, allenatore del Brescia, ha analizzato la sconfitta contro la Roma ai microfoni di Sky Sport: "Io sono l'allenatore di questa squadra e conosco il percorso. Questa squadra è venuta su con grandissimo entusiasmo, si è affacciata a questa università calcistica. Sono arrivate le sconfitte, ti levano qualche certezza e in questo momento ha perso un briciolo di fiducia. Il mio lavoro è farli tornare in campo spensierati. Le qualità le possiamo avere dentro. Continueremo sempre a parlare di Mario, fa notizia. Io ci ho parlato all'inizio, ha le caratteristiche per essere protagonista solo se ha voglia ed entusiasmo. Ha tante qualità che non è mai riuscito ad esprimere".