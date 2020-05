GRIFO, Coi viola nessun contatto. Il sogno è l'Inter

Il mercato non è un argomento attuale ma ai microfoni di Sky Vincenzo Grifo ha parlato anche delle voci che lo hanno avvicinato alla Fiorentina nelle scorse settimane: "Con viola non ho mai avuto contatti. Li ho avuti invece a 18 anni con la Lazio, poi però scelsi l’Hoffenheim per rimanere vicino alla mia famiglia. La Serie A però un campionato molto bello, tatticamente e tecnicamente è il top: un giocatore con le mie caratteristiche potrebbe far bene". Il sogno però si chiama Inter: "Faccio il tifo per loro, guardo sempre la Serie A e i nerazzurri. Un occhio per loro c’è sempre. Non si sa mai se arrivasse qualche offerta…”