GREGUCCI, Lazio, sprecato un mercato. La Viola...

L'allenatore Angelo Gregucci, parlando a TMW Radio, commenta così la partita di domani tra Fiorentina e Lazio: "La Lazio in questo mercato non ha perso tecnicamente qualcosa. Sono andati via giocatori che non si sono ritagliati spazi importanti, penso che la Lazio ha sprecato una finestra importante di mercato per la programmazione del calcio sarriano, che ha bisogno di tempo. Si è cambiato tanto in estate come filosofia di gioco, non dobbiamo dimenticarlo. Questa finestra è stata sprecata in maniera delittuosa. La Fiorentina può sentire il contraccolpo di Vlahovic ma ha una grande idea di gioco".