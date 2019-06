GRECIA-ITALIA, Finisce 0-3. Per Federico Chiesa 90’

È finita la sfida tra Grecia e Italia: risultato che sorride agli azzurri per 3-0. A segno Barella (23’), Insigne (30’) e Bonucci (33’). Per quanto riguarda l’attaccante viola Federico Chiesa, novanta minuti in campo senza però riuscire ad emergere granché. Qualche occasione - in particolare quella fallita davanti alla porta all’81’ - e tentativo di assist, come al 74’ per Insigne dopo una cavalcata da centrocampo.