GRAZIANI, Per Chiesa sabato sarà gara importante

Ciccio Graziani, ex giocatore viola, ha parlato così di alcuni temi attuali in casa Fiorentina: “Il ruolo di Federico Chiesa è l’esterno. Il giocatore è sempre una risorsa per la formazione di Montella e la gara contro la Juventus sarà molto importante per lui. Sabato dovrà dare qualcosa in più visto che è stato cercato proprio dai bianconeri, anche se l'Inter è stata la squadra più vicina a comprarlo. Se la Fiorentina avesse giocato da subito con delle squadre meno titolate e non avesse vinto sarebbe stato sicuramente peggio. Se Pedro potrà essere il centravanti che fa la differenza, ci possiamo togliere tante belle soddisfazioni. Sono curioso di vederlo giocare. Vlahovic è bravo, ma caricarlo di troppe responsabilità non è un bene per il ragazzo”.