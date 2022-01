GRAZIANI, Biraghi è da Nazionale. E su Odriozola...

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato del momento dei due terzini della Fiorentina Biraghi e Odriozola, entrambi in gol nella sfida di lunedì sera contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Biraghi sta vivendo un momento straordinario. Se si pensa a quello che gli veniva detto negli anni scorsi… era diventato l’ombra di se stesso. In estate però la stima che ha avuto da parte dei compagni e dell’allenatore, anche grazie alla fascia di capitano, lo hanno responsabilizzato e adesso è diventato un giocatore che può rientrare in ballo anche in ottica Nazionale: sta facendo veramente bene. Odriozola? Non era partito benissimo, poi ha mostrato sicurezza ed è migliorato molto soprattutto in fase difensiva: non si passa però per caso dal Real Madrid. Se vesti quella maglia devi essere per forza bravo. Per quello che so io la Fiorentina farà di tutto perché possa restare a Firenze”.