GRAVINA, V. Park il migliore: adesso ci si muova su stadi

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presenziato questa mattina all'evento 'Italia-Inghilterra, derby d'Europa', in scena questa mattina all'ambasciata italiana a Londra: "Siamo ancora molto, molto indietro sulla questione stadi. L'organizzazione dell'Europeo del 2032 è una opportunità, una occasione che viene presentata al nostro paese. Una occasione che arriverà 42 anni dopo Italia '90 ed è una opportunità. Dobbiamo sensibilizzare tutti e capire che la costruzione delle infrastrutture in Italia non può arrivare con l'elargizione di soldi a fondo perduto da parte del Governo Italiano. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di inaugurare il Viola Park e devo dire che è meraviglioso, non c'è un centro sportivo migliore.

Firenze, Bologna, Cagliari, c'è fermento a Roma: qualcosa sul fronte stadi, qualcosa si muove. Saranno 5 o 6 le città coinvolte, dipenderà molto dal calendario sportivo. Ma non possiamo pensare che il 2032 sia la competizione utile per costruire solo 5-6 stadi. Dobbiamo attivare una concorrenza leale affinché tutti possano attivarsi per la costruzione di strutture all'altezza".