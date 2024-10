GOSENS, Gioia per ritorno in Nazionale: "Dopo momenti difficili"

FirenzeViola.it

"Una settimana piena di emozioni". Così Robin Gosens commenta i sette giorni appena passati: dalla convocazione in extremis dopo il forfait di Raum del Lipsia, l'esterno della Fiorentina è tornato nel gruppo della Nazionale tedesca dopo un anno, e dopo aver saltato l'Europeo di casa. In campo sia nei minuti finali contro la Bosnia (venerdì) e contro l'Olanda (ieri), nelle due vittorie della Die Mannschaft, Gosens sembra adesso poter rientrare a pieno nel giro dei convocati del Ct Nagelsmann. E l'ex Atalanta ha espresso così la sua gioia ai canali ufficiali della Federazione tedesca: "Quella che sto vivendo è una sensazione straordinaria. Essere tornato a giocare con la nazionale è incredibile. Per arrivare di nuovo a questo punto, per poter ritornare qui dopo un anno, ho dovuto affrontare molte difficoltà, momenti difficili e ostacoli".