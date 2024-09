GOSENS, Domani alle 14 la presentazione al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo colpo - in ordine cronologico - del mercato viola è stato Robin Gosens: a meno di due settimane dal suo acquisto, l'ex esterno dell'Union Berlino, prelevato dalla Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con riscatto condizionato fissato a 7.5 milioni di euro, il tedesco classe '94 sarà presentato alla stampa in una conferenza che si terrà domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 14 presso il Wind Media Center del Viola Park. Sarà quindi domani la giornata di Gosens, che intanto ha fatto in tempo a debuttare col Monza, con tanto di rete decisiva, in pieno recupero, per il definitivo 2-2.