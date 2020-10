GORI, Dobbiamo ripartire dal mio gol con l'Udinese

Primo gol in gare ufficiali con la maglia del Vicenza per Gabriele Gori, attaccante di proprietà della Fiorentina, andato in rete nel match di Cosa Italia contro l’Udinese perso dai biancorossi di Domenico Di Carlo per 3-1. “Sabato non ci è andata bene - spiega l’attaccante (fonte TrivenetoGoal.it) -, sicuramente a me con quel palo ma anche tutta la squadra. Dobbiamo ripartire da questo gol, abbiamo dimostrato che contro una squadra di Serie A non abbiamo mai mollato. Tanti attaccanti? Mi trovo bene con tutti i ragazzi, l’importante è avere l’atteggiamento giusto in modo da riuscire a dare il meglio di noi. Sapevamo che all’inizio dovevamo amalgamarci, dando il massimo, però, riusciremo a fare tanti risultati e ottenere tante vittorie. Testa al campionato? Sicuramente pensiamo già al Pisa”.