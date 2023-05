GOMEZ, Temo Mourinho, prepara molto bene le partite

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "La Roma? Si tratta di una big d'Europa, ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti, perché Mourinho prepara molto bene le partite. Non ho sentito Dybala, spero possa giocare. Ho avuto anche Spinazzola come compagno, è uno dei migliori terzini italiani, con loro in campo ci sarà spettacolo per la gente". Anche per il Siviglia, così come per la Roma, oggi è il 'media day' voluto dall'Uefa e a parlare, oltre al tecnico José Luis Mendilibar, è l'ex atalantino 'Papu' Gomez che non nasconde le difficoltà della finale del 31 a Budapest. "Per me è stata una stagione particolare, per la prima volta sono stato fermo tanti mesi per un infortunio alla caviglia - dice ancora Gomez - e finire con un trofeo sarebbe grandioso: non pensavamo di poter arrivare in finale, ma il cambiamento della squadra da due mesi è stato notevole". Come si sta preparando il Siviglia? "Ora stiamo pensando al campionato, abbiamo il Real Madrid in casa - risponde - ma la finale comunque in testa c'è, e piano piano cominceremo a pensarci". Una battuta sul suo allenatore. "Mendilibar è umile, viene dal basso, ha fatto tutte le categorie e si merita tutto - dice il 'Papu' -. E' onesto e dice tutto senza filtri. Con gli allenatori prima non facevamo risultati e non avevamo identità come squadra, Mendilibar ha avuto il giusto comportamento e la necessaria semplicità, ha messo i giocatori nei suoi ruoli, non fa esperimenti". (ANSA).