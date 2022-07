Giorno libero in casa Fiorentina. Mister Vincenzo Italiano ha infatti concesso a Biraghi e compagni una giornata di relax per smaltire i postumi del triangolare giocato ieri. Il nuovo acquisto Pierluigi Gollini ha deciso di passare il giorno libero sul bellissimo passo Pordoi in compagnia di qualche amico. Di seguito una foto che lo ritrae con alcune tifose viola: