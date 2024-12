GOLDEN BOY, Vince Yamal: "Ora la Champions col Barça"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Dopo una stagione stellare ad appena 17 anni, condita dalla vittoria dell'Europeo, Lamine Yamal si è aggiudicato il Golden Boy 2024, il prestigioso riconoscimento che assegna da sempre Tuttosport al miglior under 21 d'Europa. Non presente alla cerimonia di premiazione, l'esterno del Barcellona ha preso la parola in collegamento dalla Spagna: "Sono contentissimo, è bello sentire l'affetto della gente che è la cosa che mi rende più felice".

Come sta dopo l'infortunio?

"Ho preso un colpo ieri, voglio recuperare quanto prima per tornare ad aiutare la mia squadra".

Cosa consiglierebbe ad un bambino per seguire la sua strada?

"Io penso solo a giocare, a divertirmi, a migliorare la squadra e godermi la partita".

Come si immagina fra 5 anni?

"Ovviamente al Barcellona, il club della mia vita. Spero di vincere il più possibile, soprattutto la Champions. E poi con la Nazionale, magari vincendo anche il Mondiale".

Cosa le dice il presidente Laporta quando la vede?

"Quando vinciamo è contento... Anche quando non vinciamo però ci dà supporto, scende sempre nello spogliatoio ed è sempre dalla nostra parte".

I paragoni con Neymar?

"Uno dei migliori giocatori che ha avuto il Barcellona e uno dei miei idoli, spero di assomigliargli sempre di più".